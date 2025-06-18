ضربة البداية مع بورنموث، جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميرليج، عن جدول مباريات ليفربول حامل اللقب في البطولة للموسم الجديد 2025 /26.
جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد
ويبدأ زملاء محمد صلاح الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث فيما سيكون باقي المباريات كالتالي..
مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي
- الجمعة 15 أغسطس:
- *ليفربول ضد بورنموث*: الساعة 8:00 مساءً
- السبت 16 أغسطس:
- *أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد*: الساعة 12:30 ظهرًا
- *برايتون أند هاف ألبيون ضد فولهام*
- *نوتنجهام فورست ضد برينتفورد*
- *سندرلاند ضد وست هام يونايتد*
- *توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي*
- *ولفرهامبتون واندررز ضد مانشستر سيتي*: الساعة 5:30 مساءً
- الأحد 17 أغسطس:
- *تشيلسي ضد كريستال بالاس*: الساعة 2:00 مساءً
- *مانشستر يونايتد ضد أرسنال*: الساعة 4:30 مساءً
- الاثنين 18 أغسطس:
- *ليدز يونايتد ضد إيفرتون*: الساعة 8:00 مساءً
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