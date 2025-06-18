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ضربة البداية مع بورنموث، جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميرليج، عن جدول مباريات ليفربول حامل اللقب في البطولة للموسم الجديد 2025 /26.

جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد

ويبدأ زملاء محمد صلاح الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث فيما سيكون باقي المباريات كالتالي..

 مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي 

 

- الجمعة 15 أغسطس:
   - *ليفربول ضد بورنموث*: الساعة 8:00 مساءً 
- السبت 16 أغسطس:
   - *أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد*: الساعة 12:30 ظهرًا 
   - *برايتون أند هاف ألبيون ضد فولهام*
   - *نوتنجهام فورست ضد برينتفورد*
   - *سندرلاند ضد وست هام يونايتد*
   - *توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي*
   - *ولفرهامبتون واندررز ضد مانشستر سيتي*: الساعة 5:30 مساءً 
- الأحد 17 أغسطس:
   - *تشيلسي ضد كريستال بالاس*: الساعة 2:00 مساءً 
   - *مانشستر يونايتد ضد أرسنال*: الساعة 4:30 مساءً 
- الاثنين 18 أغسطس:
   - *ليدز يونايتد ضد إيفرتون*: الساعة 8:00 مساءً

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