ضربة البداية مع بورنموث، جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميرليج، عن جدول مباريات ليفربول حامل اللقب في البطولة للموسم الجديد 2025 /26.

جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد

ويبدأ زملاء محمد صلاح الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث فيما سيكون باقي المباريات كالتالي..

مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

- الجمعة 15 أغسطس:

- *ليفربول ضد بورنموث*: الساعة 8:00 مساءً

- السبت 16 أغسطس:

- *أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد*: الساعة 12:30 ظهرًا

- *برايتون أند هاف ألبيون ضد فولهام*

- *نوتنجهام فورست ضد برينتفورد*

- *سندرلاند ضد وست هام يونايتد*

- *توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي*

- *ولفرهامبتون واندررز ضد مانشستر سيتي*: الساعة 5:30 مساءً

- الأحد 17 أغسطس:

- *تشيلسي ضد كريستال بالاس*: الساعة 2:00 مساءً

- *مانشستر يونايتد ضد أرسنال*: الساعة 4:30 مساءً

- الاثنين 18 أغسطس:

- *ليدز يونايتد ضد إيفرتون*: الساعة 8:00 مساءً

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