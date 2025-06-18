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رياضة

أبرزها السيتي واليونايتد، مواعيد الدربيات في الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل

ديربي مانشستر
ديربي مانشستر

الدوري الإنجليزي، كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن مواعيد مباريات موسم 2025-2026 ومنها مباريات الدربيات بين الفرق التي تتواجد في نفس المدينة.

مواعيد مباريات الدربيات في الدوري الإنجليزي 

وجاء جدول مباريات الدربيات في الدوري الإنجليزي وأبرزها ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي وديربي المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون 

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 

ليفربول ضد بورنموث 

15 أغسطس 2025- 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

 16 أغسطس 2025 -14:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برايتون ضد فولهام 

16 أغسطس 2025- 14:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد

 16 أغسطس 2025 -14:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سندرلاند ضد وست هام يونايتد

 16 أغسطس 2025- 14:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

توتنهام ضد بيرنلي

 16 أغسطس 2025- 14:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي

 16 أغسطس 2025- 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشيلسي ضد كريستال بالاس

 17 أغسطس 2025- 16:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر يونايتد ضد آرسنال

 17 أغسطس 2025 -18:30 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليدز يونايتد ضد إيفرتون

 18 أغسطس 2025 -22:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

 وتنطلق المسابقة  يوم السبت الموافق 16 أغسطس المقبل.

وهبط كل من ساوثهامبتون، وليستر سيتي وإيبسويتش تاون إلى "تشامبيونشيب" الموسم المقبل، في حين صعد كل من ليدز يونايتد، بيرنلي وسندرلاند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المنتظر أن يتم نشر مواعيد جميع المباريات الـ 380 على موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، وعبر التطبيق الرسمي للبطولة وحساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

ليس هذا فحسب، بل حقق محمد صلاح أرقًامًا قياسية، حيث بلغ رصيد إسهاماته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 47 هدفًا، ليعادل الرقم المسجل باسم الأسطورتين آلان شيرار وأندي كول كأكثر من أسهما بأهداف في موسم واحد من المسابقة، مع ملاحظة أنهما حققا ذلك في موسم مكون من 42 جولة وليس 38.

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا وذلك للمرة الرابعة في مسيرته معادلًا رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات بعد تيري هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

وكان محمد صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز المرة الأولى عام 2018، وذلك بعدما تمكن من تسجيل 32 هدفًا، قبل أن يتوج بالجائزة للمرة الثانية في عام 2019 برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع زميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني الذي يلعب حاليًا في النصر السعودي، والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال السابق والقادسية السعودي حاليًا.

في حين توج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في عام 2022 مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج سون مين لاعب توتنهام هوتسبير بـ23 هدفًا لكل لاعب.

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