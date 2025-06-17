لموسمين إضافيين، بي إن سبورتس تعلن سيطرتها على حقوق بث الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلنت قنوات بي إن سبورتس، عن حصولها على حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بشكل حصري حتى موسم 2027/2028.

بي إن سبورتس تعلن سيطرتها على حقوق بث الدوري الإنجليزي

وكانت مجموعة beIN الإعلامية، في وقت سابق، قد كشفت عن حصولها على حقوق البث الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى نهاية موسم 2027-2028.

وجاء إعلان قنوات بي إن سبورتس كالتالي:

ويشهد الدوري الإنجليزي مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، والنجم عمر مرموش مع مانشستر سيتي.

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