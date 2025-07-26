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رياضة

جوتا يتصدر المشهد بقميص رقم 20 في ودية ليفربول أمام ميلان

ليف
ليف

زين الرقم 20 قميص لاعبي ليفربول خلال مباراة ميلان الودية في هونج كونج من أجل تكريم لاعب الريدز الراجل ديوجو جوتا.

وارتدى لاعبو ليفربول قمصان تحمل عبارة للأبد ديوجو جوتا مع رقم 20 خلال المباراة.

وتقدم رافائيل لياو، مهاجم فريق ميلان بهدف في مرمي ليفربول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول في اللقاء الودي الذي يقام بينهما في هونج كونج.

وكشف أرني سلوت مدرب فريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة  ميلان على ملعب "كاي تاك" في مدينة هونج كونج الصينية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تشكيل ليفربول  أمام ميلان

موعد مباراة ليفربول وميلان الودية

وانطلقت مباراة ليفربول ضد ميلان الودية في الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان الودية


وتذاع حاليا مباراة ليفربول أمام ميلان الودية عبر كل من: أون تايم سبورت، أبو ظبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت سبورت وSSC News hd.


كان ليفربول خاض مباراته الودية الأولى ضد بريستون حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن ينتصر بخماسية نظيفة على ستوك سيتي خلف الأبواب المغلقة.


في حين تلقي ميلان الخسارة أمام آرسنال بهدف دون رد، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح والفوز بنتيجة 6/5 وهو نظام متبع في عدد من المباريات الودية.

وينتظر ليفربول مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل ضد يوكوهاما مارينوس، قبل مباراتيه ضد أتلتيك بلباو يوم الإثنين في وقتين متلاحقين بتشكيلتين مختلفتين.

ويبدأ ليفربول الموسم الجديد بمباراة الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس يوم 10 أغسطس، قبل الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام بورنموث يوم 15 أغسطس المقبل.

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