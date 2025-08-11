رغم انخفاض الليرة، تراجع أسعار الذهب في سوريا 1% بسبب الضغط العالمي

تراجعت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الاثنين، رغم انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، وذلك بضغط تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 995 ألف ليرة سورية (حوالي 76 دولارا).

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية، ليراوح بين 10500 ليرة للشراء، و10550 ليرة للبيع، بحسب إرم بنزنس.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب «عيار 24» في سوريا، مستويات 1.12 مليون ليرة للشراء، و1.13 مليون ليرة للبيع، وفق منصة «الليرة اليوم» المحلية.

كما سجل سعر جرام الذهب «عيار 22» مستويات 1.03 مليون ليرة للشراء، و1.04 مليون ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب «عيار 21»، فقد سجل مستويات 991 ألف ليرة للبيع، و995 ألف ليرة للشراء بانخفاض 1%، فيما بلغ سعر جرام الذهب «عيار 18» مستويات 850 ألف ليرة للبيع، و854 ألف ليرة للشراء بتراجع 0.9%، بينما سجل سعر جرام الذهب «عيار 14» مستويات 719 ألف ليرة للشراء، و723 ألف ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

وخسرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ما يقرب من 80 دولارًا في الأونصة دفعة واحدة، بعدما أعلن البيت الأبيض عدم دقة قرار خدمة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وكانت أسعار الذهب في تعاملات العقود الآجلة سجلت ذروة تاريخية جديدة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما زادت ما يقرب من 90 دولارا، عدا أنها ما لبثت أن فقدت معظم تلك المكاسب بعد إعلان البيت البيض.

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية حوالي 1.3% أو ما يزيد على 44.8 دولار، وصولًا إلى مستويات 3352 دولارًا للأونصة بتوقيت جرينتش.

