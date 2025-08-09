السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قصف إسرائيلي يستهدف مقرا أمنيا بالقنيطرة في سوريا

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على سوريا، فيتو

 أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف مقرا للأمن الداخلي بمدينة السلام في ريف القنيطرة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

المرصد السوري:  الطيران المسير الإسرائيلي دمر مقرا أمنيا في القنيطرة

وقال المرصد السوري،  "يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة السورية وسط ترقب حذر من قبل الأهالي لاحتمال تكرار الاستهدافات".

وأشار المرصد إلى توغل قوات الاحتلال  الإسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث دخلت 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود من قاعدة "تل أحمر غربي"، باتجاه طريق الرفيد– العشة، وأقامت حاجزا على الطريق.

txt

يمتد من شبعا إلى القنيطرة، إسرائيل تخطط لإقامة حزام أمني على الحدود مع لبنان وسوريا

كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من 5 آليات عسكرية رباعية الدفع في بلدة رويحينة بريف القنيطرة الأوسط، وأقامت حاجزا مؤقتا قامت من خلاله بتفتيش المارة والمركبات، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالي، وسط مخاوف من تكرار هذه التحركات في المنطقة.

وفي السادس من أغسطس الجاري شهد ريف القنيطرة، انتشارا لقوات الاحتلال الإسرائيلية   في المنطقة الواقعة بين تل الأحمر الغربي وتل الأحمر الشرقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرصد السوري القنيطرة الطيران المسير الإسرائيلي

مواد متعلقة

يمتد من شبعا إلى القنيطرة، إسرائيل تخطط لإقامة حزام أمني على الحدود مع لبنان وسوريا

توغل قوة إسرائيلية بريف القنيطرة جنوب سوريا وتحليق منخفض لطائرات استطلاع

الأكثر قراءة

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

ستبكون بدل الدموع دم، توفيق عكاشة يحذر من خريطة جديدة تعيد تشكيل المنطقة

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

زملاء الطبيبة المتوفاة بقصر العيني: اشتغلت شفتين بدون طعام

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

حسين الجسمي يرد على رسالة لـ ساويرس بشأن حفلته في الساحل الشمالي

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

تفسير حلم الغراب في المنام، ليس دائمًا فألًا سيئًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads