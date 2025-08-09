قصف إسرائيلي يستهدف مقرا أمنيا بالقنيطرة في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف مقرا للأمن الداخلي بمدينة السلام في ريف القنيطرة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقال المرصد السوري، "يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة السورية وسط ترقب حذر من قبل الأهالي لاحتمال تكرار الاستهدافات".

وأشار المرصد إلى توغل قوات الاحتلال الإسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث دخلت 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود من قاعدة "تل أحمر غربي"، باتجاه طريق الرفيد– العشة، وأقامت حاجزا على الطريق.

كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من 5 آليات عسكرية رباعية الدفع في بلدة رويحينة بريف القنيطرة الأوسط، وأقامت حاجزا مؤقتا قامت من خلاله بتفتيش المارة والمركبات، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالي، وسط مخاوف من تكرار هذه التحركات في المنطقة.

وفي السادس من أغسطس الجاري شهد ريف القنيطرة، انتشارا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة الواقعة بين تل الأحمر الغربي وتل الأحمر الشرقي.

