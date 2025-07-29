قال ملك الأردن عبد الله الثاني: يجب أن تتوقف حرب إسرائيل على غزة، والكارثة الإنسانية هناك وصلت لمستويات لا يمكن وصفها

وأضاف العاهل الأردني: لا يمكن تسييس المساعدات في قطاع غزة، متابعا:نكرر دعوتنا لوقف إطلاق النار في غزة واحترام القانون الدولي.

وأوضح أن التصعيد الخطير في الضفة الغربية يجب أن يتوقف وهناك مخاطر إشعال صراع أكبر في المنطقة، كما نؤكد دعمنا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 113 شهيدا و637 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت وزارة الصحة في غزة، أن هناك 22 شهيدا و199 مصابا من طالبي المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدا و145,870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

وكانت أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة فى قطاع غزة.

قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها: "إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة".

8 شهداء ارتقوا وأصيب 11 آخرون

وأضافت المصادر أن 8 شهداء ارتقوا، وأصيب 11 آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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