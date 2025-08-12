المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليويية 

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

البداية عندما أحالت النيابة العامة القليوبية المتهم «أحمد.ع.ج» - 40 سنة، في القضية رقم 4549 لسنة 2025 قسم شرطة أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1200 لسنة 2058 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2025/3/10 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرا MDMB-4en pinaca أحد مشتقات Indazolecarboxamide وكان بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

