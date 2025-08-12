الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

تفاصيل منحة ساويرس للمتفوقين من خريجي الثانوية وذوي الهمم بجامعة الجلالة الأهلية

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

أعلنت جامعة الجلالة الأهلية تفاصيل المنح الدراسية التي تقدمها للعام الدراسي القادم 2025/2026، للطلاب المتفوقين أكاديميا ورياضيا وذوي الهمم، وأصحاب الظروف الاجتماعية الاستثنائية.

ومن بين تلك المنح منحة ساويرس للمتفوقين من خريجي الثانوية العامة وذوي الهمم.

تفاصيل منحة ساويرس بجامعة الجلالة الأهلية 

وذكرت الجامعة ان منحة ساويرس للتفوق (مسار خريجي الثانوية العامة) هي منحة دراسية ممولة بالكامل.

وتهدف منحة ساويرس إلى إتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين وذوي الهمم، وتغطي المنحة مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين والكتب والمواد التعليمية وجهاز لابتوب.

وقال الدكتور محمد الشناوي – رئيس جامعة الجلالة الأهلية: إن التفوق العلمي لا يجب أن يُقيَّد بعائق مادي، مشيرا الي ان منظومة المنح والتخفيضات التي تقدمها الجامعة هي ترجمة حقيقية لرسالة الجامعة في دعم كل طالب مجتهد، سواء تفوق دراسيًا أو رياضيًا أو أظهر تميزًا إنسانيًا استثنائيًا في مواجهة التحديات."

وأكد الدكتور إيهاب حسانين – نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن جامعة الجلالة لا تقدّم فقط برامج أكاديمية بمعايير دولية، بل تضمن كذلك أن يكون لكل طالب مجتهد فرصة حقيقية في الوصول إليها، حيث أن منظومة المنح التي توفرها هي الأكثر تنوعًا وشمولًا بين الجامعات الأهلية، وهي دليل عملي على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التميز، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير معايير الاختيار لتشمل الجدارة في كل صورها، وليس فقط الدرجات."

