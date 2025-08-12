تفاصيل منحة ساويرس للمتفوقين من خريجي الثانوية وذوي الهمم بجامعة الجلالة الأهلية

أعلنت جامعة الجلالة الأهلية تفاصيل المنح الدراسية التي تقدمها للعام الدراسي القادم 2025/2026، للطلاب المتفوقين أكاديميا ورياضيا وذوي الهمم، وأصحاب الظروف الاجتماعية الاستثنائية.

ومن بين تلك المنح منحة ساويرس للمتفوقين من خريجي الثانوية العامة وذوي الهمم.

تفاصيل منحة ساويرس بجامعة الجلالة الأهلية

وذكرت الجامعة ان منحة ساويرس للتفوق (مسار خريجي الثانوية العامة) هي منحة دراسية ممولة بالكامل.

وتهدف منحة ساويرس إلى إتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين وذوي الهمم، وتغطي المنحة مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين والكتب والمواد التعليمية وجهاز لابتوب.

وقال الدكتور محمد الشناوي – رئيس جامعة الجلالة الأهلية: إن التفوق العلمي لا يجب أن يُقيَّد بعائق مادي، مشيرا الي ان منظومة المنح والتخفيضات التي تقدمها الجامعة هي ترجمة حقيقية لرسالة الجامعة في دعم كل طالب مجتهد، سواء تفوق دراسيًا أو رياضيًا أو أظهر تميزًا إنسانيًا استثنائيًا في مواجهة التحديات."

وأكد الدكتور إيهاب حسانين – نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن جامعة الجلالة لا تقدّم فقط برامج أكاديمية بمعايير دولية، بل تضمن كذلك أن يكون لكل طالب مجتهد فرصة حقيقية في الوصول إليها، حيث أن منظومة المنح التي توفرها هي الأكثر تنوعًا وشمولًا بين الجامعات الأهلية، وهي دليل عملي على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التميز، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير معايير الاختيار لتشمل الجدارة في كل صورها، وليس فقط الدرجات."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.