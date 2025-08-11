أشرف حاتم رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية وعيسى نائبًا

انعقدت الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية.

وذلك بتشكيله الجديد الذي يضم: اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب ووزير الصحة والسكان الأسبق، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق، والدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار السابق ونائب الرئيس التنفيذي ببنك مصر، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان السابقة، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المركزي لحماية الملكية الفكرية، واللواء أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، واللواء طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أن تجربة الجامعات الأهلية حققت نجاحًا لافتًا منذ نشأتها، وتُعد إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن أهدافها تتمثل في تحقيق تعليم عالٍ يواكب التغيرات العالمية ويلبي متطلبات التنمية المستدامة للدولة، مع الحرص على تقديم برامج دراسية حديثة، والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح الوزير أن مرحلة تأسيس الجامعات الأربع (جامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة) جاءت بهدف إدخال مفهوم الجامعات الذكية من الجيل الرابع، وهو مفهوم حرصت الوزارة على تعزيز منظومة التعليم العالي به، ثم جاءت مرحلة الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية تواجه تحديًا كبيرًا للالتزام بالمستوى المطلوب منها والحفاظ على الثقة المجتمعية في أدائها، مؤكدًا الاهتمام بتوفير برامج تعليمية متكاملة، ودعم الشراكات الدولية، والتحالف مع قطاع الصناعة، والمتابعة المستمرة لأداء الجامعات الأهلية، لافتًا إلى أهمية استمرار العمل على تطوير الهياكل الإدارية واللوائح الدراسية.

وثمّن الدكتور أيمن عاشور دور الجامعات الأهلية باعتبارها تمثل الأمل الذي يحتاجه التعليم العالي للربط بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، مؤكدًا أنها ترتكز على بنية تحتية وبشرية قوية من الجامعات الحكومية التي تنتمي إليها.

كما لفت الوزير إلى دور الجامعات ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي ترتكز على عقد تحالف بين المجتمع الأكاديمي والصناعة والحكومة؛ لتحقيق التكامل من أجل الأهداف التنموية والاقتصادية للمجتمع.

وأشاد الوزير بالمشاركة الواسعة للجامعات المصرية بكل روافدها في التحالفات المتقدمة للمبادرة، لافتًا إلى دور الجامعات الكبير داخل هذه المبادرة كداعم لوجستي لتنفيذ مشروعات التنمية، ومشيرًا إلى الاستعداد لإطلاق أول خريطة بحثية شاملة للدولة تحدد أولويات عمل البحث العلمي خلال المرحلة القادمة.

وأكد الوزير ضرورة اهتمام الجامعات الأهلية بتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية للجامعات تقيس نسبة توظيف الخريجين كمؤشر مهم على أدائها.

ومن جانبه، قدّم الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، عرضًا حول جامعة الجلالة منذ نشأتها عام 2020، بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة ذات جودة عالية تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم 47 برنامجًا، وتستعد لتقديم 4 برامج جديدة هذا العام، وتمنح عددًا من الدرجات المزدوجة باتفاقات شراكة مع جامعات أجنبية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة يبلغ 11,675 طالبًا.

وأكد رئيس جامعة الجلالة اهتمام الجامعة بالشراكات الدولية من خلال توقيع بروتوكولات للتعاون مع جامعات عالمية، مشيرًا إلى متابعة نسب توظيف خريجي الجامعة، حيث بلغت نسبة الحاصلين على وظائف 75% من إجمالي الخريجين، فضلًا عن تحسن ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، واستعدادها للتقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي، والعمل على الحصول على شهادة الآيزو خلال هذا العام، إضافة إلى الحرص على تحقيق رضا الطلاب وتقديم خدمات مجتمعية.

وخلال الجلسة، تم الإعلان عن تشكيل مجلس الأمناء الجديد، حيث تم اختيار الدكتور أشرف حاتم رئيسًا للمجلس، والدكتور أحمد عيسى نائبًا للرئيس، والدكتورة مها الرباط أمينًا للمجلس.

كما يضم تشكيل مجلس أمناء جامعة الجلالة في عضويته إلى جانب الحضور:

سامح حسن شكري، وزير الخارجية السابق.

