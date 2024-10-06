الأحد 06 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار، لأسرع غداء

المكرونة بالصلصة
المكرونة بالصلصة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة، من الوصفات التي تعتمد عليها ستات البيوت في الأيام المزدحمة بالمهام، فهي من أسرع الأكلات في تحضيرها، كما أنها من الأكلات المفضلة لدى الجميع، كما أنها في غير مكلفة، وعلى الرغم من ذلك، نجد بعض النساء لا تجيد طريقة عمل المكرونة بالصلصة.


طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار

مكرونة بالصلصة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المكرونة بالصلصة بطريقة جديدة ومختلفة، كما أنها سهلة وسريعة، وقيمتها الغذائية عالية، لاحتوائها على العديد من أنواع الخضار.

 

مكونات عمل المكرونة بالصلصة والخضار:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
حبة بصل
2 فص ثوم
حبة باذنجان مقطع مكعبات صغيرة
حبة مشروم مقطع شرائح
ملعقة صغيرة فلفل اسود
2ملعقة صغيرة ملح
2حبة كوسة مقطعة مكعبات صغيرة
حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
حبة بروكلي مقطع
1/2 كوب بقدونس مفروم
كوب عصير طماطم
كيس مكرونة غير مسلوقة
لتر ماء أو مرقة

 

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار :

 في وعاء الطهي على النار نضع زيت الزيتون والثوم والبصل مع التقليب.
يضاف بعد ذلك الباذنجان والمشروم مع التقليب، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي.
ثم ضيفي الكوسة والطماطم والبروكلي وقلبي وضيفي البقدونس وعصير الطماطم والمعكرونة وقلبي.
ثم ضيفي المرقة أو الماء، واتركيها حتي تمام التسوية.

قدميها مع رشة جبنة بارميزان على الوجه وبالهنا.

 

طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم والزيتون

مكرونة بكرات اللحم

وتقدم الشيف آسيا طريقة أخرى لعمل المكرونة، للتغيير في طعم المكرونة لأفراد أسرتك.

 

مكونات عمل المكرونة بكرات اللحم:

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
250 جرام لحم مفروم
بيضه
2 ملعقة كبيرة بقسماط
2 ملعقة كبيرة معجون الزيتون
2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 كوب مرق لحم
2 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
ملح وفلفل أسود إضافي
كيس مكرونه فيتوتشيني غير مسلوق
كوب جبنة بارميزان مبشورة
1/2 كوب بقدونس مفروم للتقديم

طريقة التحضير:

لعمل خلطة الكفته:

نقوم بخلط اللحم المفروم مع البيضة والبقسماط والملح والفلفل الأسود ومعجون الزيتون وتخلط جيدا وتشكل علي هيئة كرات،
اقلي كرات الكفتة في 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي ويضاف إليها المرقة والحليب واتركيها تغلي.
ضيفي الصويا صوص واتركيها تغلي غلوه أخرى.
تبلي بالملح والفلفل وضعي المكرونه، ثم ضيفي الجبنة البارميزان مع التقليب حتي لا تتكتل المكرونه.
وبعد ان تنضج المكرونه قدميها وضعي علي وجهها البقدونس المفروم ورشة جبن بارميزان.
 

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