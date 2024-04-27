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طريقة عمل مكرونة بصلصة أرابياتا، من الشيف نيفين عباس

مكرونة بصلصة أرابياتا،
مكرونة بصلصة أرابياتا، فيتو

طريقة عمل مكرونة بصلصة أرابياتا، المكرونة بالصلصة من أطباق المكرونة الشهيرة التي تقدم في المطاعم بمبالغ خيالية ورغم ذلك يقبل عليها عشاقها لمذاقها المميز.

وطريقة عمل مكرونة بصلصة أرابياتا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها بدلًا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل مكرونة بصلصة أرابياتا.

 

مكونات عمل مكرونة بصلصة أرابياتا:

مكرونة بيني مسلوقة

5 حبات طماطم كبيرة

1 بصلة

3 فصوص ثوم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 فلفل حار مجفف

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10 أوراق ريحان

1 مكعب سكر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو

2 ملاعق صغيرة من الملح

طريقة عمل مكرونة بصلصة أرابياتا:

  • ابشري الطماطم
  • يقطع البصل إلى قطع صغيرة
  • افرمي الثوم برفق
  • انقعي الفلفل الحار المجفف في الماء الساخن لفترة من الوقت حتي يلين
  • يقطع الفلفل إلى أحجام صغيرة
  • نفرم الريحان
  • نأخذ زيت الزيتون والبصل في قدر متوسطة الحجم ونبدأ بالقلي قليلًا 
    ثم نضيف الثوم والفلفل
  • في هذه الأثناء أضيفي مكعبات السكر
  • عندما يذوب السكر أضيفي الطماطم
  • عندما تبدأ الصلصة في التكاثف أضيفي الريحان
  • أضيفي البهارات والملح إلى الصلصة التي أصبحت كثيفة
  • ترفع من الموقد
  • تضاف المكرونة والصلصة إلى قدر واخلطيها جيدا، وتقدم ساخنة
طريقة عمل المكرونة بصلصة ارابياتا، فيتو 

ولعمل المكرونة بالصلصة والأنشوجة 

مكونات عمل المكرونة بالفلفل الأحمر والأنشوجة:

300 جرام مكرونة إسباجيتي مسلوقة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح

4 قطع أنشوجة

1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار

300 جرام فلفل أحمر محمص ومقطع إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة بيوريه طماطم

ماء طهي المكرونة

حفنة من الريحان مقطعة إلى شرائح رفيعة

طريقة عمل المكرونة بالفلفل الأحمر والأنشوجة:

  • ضعي الزيت والثوم والأنشوجة ورقائق الفلفل الحار في قدر أو مقلاة عالية الجوانب على نار متوسطة.
  • يطهى لمدة دقيقة تقريبا حتى يصبح الزيت ساخن.
  • أضيفي الفلفل المشوي وبيوريه الطماطم ويقلب جيدا.
  • استمري في طهي خليط الأنشوجة والفلفل مع إضافة مغرفة من ماء طهي المكرونة أثناء طهيها لتفكيكها وصنع الصلصة.
  • ضعي المكرونة مع إضافة القليل من الماء لتخفيفها إذا لزم الأمر.
  • تطهى في الصلصة لمدة 30 ثانية وتقلب لتغطي.
  • ترفع عن النار ويضاف الريحان.
  • قدميها مباشرة مع القليل من زيت الزيتون.
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