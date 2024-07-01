طريقة عمل المكرونة بالصلصة والجبن البارميزان، أكلة خفيفة فى الصيف

طريقة عمل المكرونة بالصلصة، المكرونة بالصلصة من الأطباق اللذيذة والشهيرة التى لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار وهى منتشرة على مستوى العالم.

وطريقة عمل المكرونة بالصلصة، سهلة وبسيطة وهى وجبة خفيفة فى الطقس الحار يمكن تناولها بمفردها أو بجانب اى اضافات من اللحوم حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل المكرونة بالصلصة والجبن البارميزان.

مكونات عمل المكرونة بالصلصة:-

مكرونة مسلوقة

بصلة مفرومة

ملعقة ثوم مفروم

ملعقة سكر

زيت

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج

زعتر وبابريكا وبهارات بيتزا

2 كوب عصير طماطم

6 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

2 كوب جبن بارميزان

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والجبن البارميزان:-

يشوح البصل والسكر في الزيت.

يضاف له الثوم والملح والفلفل وبودرة الدجاج والزعتر والبابريكا وبهارات البيتزا.

وتقلب حتي تظهر رائحة التوابل.

تضاف لها الصلصة وعصير الطماطم.

وتقلب وتترك حتي تتسبك جيدًا.

يضاف لها المكرونة وتقلب.

ثم نرش الجبن ونقلب وتقدم ساخنة.

المكرونة بالصلصة والجبن البارميزان

ولعمل المكرونة بالبشاميل

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-

كيس مكرونة بينا

للعصاج

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم

زبد

ملح

فلفل اسود

بابريكا

رشة قرفة

رشة حبهان بودر

بهارات لحم

ملعقة صلصة طماطم

ربع كوب ماء

للبشاميل

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة زبد على زيت

5 كوب لبن حليب

2 مكعب مرق

ملح

فلفل اسود

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان بودر

رشة قرفة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:-

نسلق المكرونة نصف سلقة ونصفيها ونتركها جانبا.

ثم نحضر العصاج، حيث نشوح اللحم المفروم فى القليل من الزيت حتى يتغير لونه.

ثم نضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل البصل.

ثم نضيف الملح والفلفل والصلصة والتوابل ونقلب جيدا.

ثم نضيف ربع كوب ماء ونهدي النار حتى تمام نضج اللحم.

ثم نرفع العصاج من على النار ونتركه يبرد.

بعدها نحضر البشاميل، حيث نحمر الدقيق فى الزبد جيدا حتى يحمر لونهم.

ثم نضيف اللبن الحليب البارد تدريجيا مع التقليب جيدا، ثم نضيف الماء.

ونقلب على النار الهادئة حتى يغلظ القوام وتختفى جميع التكتلات به.

ثم نضيف مكعبات مرق الدجاج وجوزة الطيب والقرفة والحبهان والملح والفلفل الأسود.

ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه يبرد.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ثم نحضر صينية فرن ونضع بها ملعقتين بشاميل.

ثم نضيف البيضة إلى البشاميل مع الفلفل الاسود ونقلب جيدا.

ثم نأخذ القليل من البشاميل ونضعه على كمية المكرونة ونقلب جيدا.

ثم نضع طبقة من المكرونة فى صينية الفرن، وعليها العصاج كاملا.

ثم نضيف طبقة المكرونة الأخيرة وعلى الوجه نصب كمية البشاميل المتبقية.

ثم نوزع علبة القشدة على الوجه.

ثم ندخل المكرونة الفرن حتى يحمر لونها.

ثم نخرجها ونتركها تبرد وتهدأ قليلا.

ثم نقطعها وتقدم ساخنة.