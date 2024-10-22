طريقة عمل المكرونة بالصلصة، أسرع أكلة للغداء

طريقة عمل المكرونة بالصلصة، تعد من أكثر وأشهر الوصفات التي تعتمد عليها ستات البيوت في الأيام المزدحمة بالمهام، فهي من أسرع الأكلات في تحضيرها.



كما أن طريقة عمل المكرونة بالصلصة، من الأكلات المفضلة لدى الجميع، وغير مكلفة، وعلى الرغم من ذلك، نجد بعض النساء لا تجيد طريقة عمل المكرونة بالصلصة.



طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار

مكرونة بالخضار والصلصة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المكرونة بالصلصة بطريقة جديدة ومختلفة، كما أنها سهلة وسريعة، وقيمتها الغذائية عالية، لاحتوائها على العديد من أنواع الخضار.

مكونات عمل المكرونة بالصلصة والخضار:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبة بصل

2 فص ثوم

حبة باذنجان مقطع مكعبات صغيرة

حبة مشروم مقطع شرائح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة كوسة مقطعة مكعبات صغيرة

حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

حبة بروكلي مقطع

1/2 كوب بقدونس مفروم

كوب عصير طماطم

كيس مكرونة غير مسلوقة

لتر ماء أو مرقة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار :

في وعاء الطهي على النار نضع زيت الزيتون والثوم والبصل مع التقليب.

يضاف بعد ذلك الباذنجان والمشروم مع التقليب، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي.

ثم ضيفي الكوسة والطماطم والبروكلي وقلبي وضيفي البقدونس وعصير الطماطم والمكرونة وقلبي.

ثم ضيفي الشوربة او الماء، واتركيها حتى تمام التسوية.

قدميها مع رشة جبنة بارميزان على الوجه وبالهنا.

طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم والزيتون

مكرونة بكرات اللحم

وتقدم الشيف آسيا طريقة أخرى لعمل المكرونة، للتغيير في طعم المكرونة لأفراد أسرتك.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

250 جرام لحم مفروم

بيضه

2 ملعقة كبيرة بقسماط

2 ملعقة كبيرة معجون الزيتون

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل اسود

2 كوب مرق لحم

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

ملح وفلفل أسود إضافي

كيس مكرونة فيتوتشيني غير مسلوق

كوب جبنه بارميزان مبشورة

1/2 كوب بقدونس مفروم للتقديم

طريقة التحضير:

لعمل خلطة الكفته:

نقوم بخلط اللحم المفروم مع البيضة والبقسماط والملح والفلفل الأسود ومعجون الزيتون وتخلط جيدا وتشكل على هيئة كرات.

اقلي كرات الكفتة في 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي ويضاف إليها المرقة والحليب واتركيها تغلي.

ضيفي الصويا صوص واتركيها تغلي غلوة أخرى.

تبلي بالملح والفلفل وضعي المكرونه، ثم ضيفي الجبنة البارميزان مع التقليب حتى لا تتكتل المكرونه.

وبعد أن تنضج المكرونة قدميها وضعي على وجهها البقدونس المفروم ورشة جبن بارميزان.

