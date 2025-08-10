الأحد 10 أغسطس 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باقتحام مستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى 6 أشهر

والأسبوع الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى 6 أشهر.

من جهتها، قالت حركة حماس: إن المسجد الأقصى يتعرض لحملة تهويد مسعورة من حكومة الاحتلال والمستوطنين.

استهداف أئمة وخطباء الأقصى بالاعتقال والإبعاد

وأكدت حماس في بيان لها، أن إبعاد مفتي القدس عن الأقصى لمدة 6 أشهر، إجراء تعسفي من الاحتلال لفرض السيطرة على المسجد الأقصى.

ولفتت حماس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أئمة وخطباء الأقصى بالاعتقال والإبعاد.

كما دعت العرب والمسلمين للتحرك العاجل لـ حماية الأقصى والمقدسات من التهويد.

