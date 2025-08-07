الخميس 07 أغسطس 2025
سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نير عام بصاروخين ردا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نير عام بصاروخين ردا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس إن صافرات الإنذار تدوي في نير عام بغلاف غزة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة.

 

وفيات التجويع في غزة ترتفع

 في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

 

الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197  حالة وفاة، من بينهم 96  طفلًا". 

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

