ثقافة وفنون

حكاية فلاش باك الحلقة 3، زياد يقترب من أول خيط لحل لغز مقتل زوجته

أحمد خالد صالح، فيتو
أحمد خالد صالح، فيتو

شهدت أحداث حكاية فلاش باك الحلقة 3، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، تصاعدًا مثيرًا في أحداث التشويق والغموض، حيث تبدأ أحداث الحلقة بزياد وهو فاقد وعيه إثر صدمته في نهاية الحلقة السابقة، حين أدرك أن مريم التي يتحدث إليها الآن تعيش في عام 2018، بينما هو في عام 2024، وبعد أن استفاق، عاد إلى منزله وسط حالة من الاضطراب النفسي، بالتزامن مع قلق ابن عمه سامح (محمد يونس) عليه بعد أن أبلغه صديقه خالد، الخبير في التكنولوجيا، بأن زياد يتواصل مع زوجته الراحلة.  

وخلال الحلقة، يحاول سامح أن يدفع ابن عمه لكي يستفيق من أوهامه ولكن زياد لا يستجيب ويقرر أن يواصل اتصاله بمريم والكشف عن تفاصيل كثيرة تخصها، وخلال الأحداث يكشف لها أيضا انه سيتزوجها ويحذرها من شيء سيحدث لها في عام 2023، وبينما تودعه مريم وهي تسخر مما يقول تصل سيارة بها شخص تدعوه مريم باسم مروان، ويلمح زياد السيارة في الفيديو ويكتشف تطابقها مع السيارة التي صدمت مريم في يوم الحادث ليكشف اول خيط من الخيوط التي قد تقوده لحل لغز جريمة مريم، ويحاول التواصل مع مريم ولكنها لا ترد وتختتم الحلقة أحداثها على ذلك.

حكاية فلاش باك الحلقة 2

شهدت حكاية فلاش باك الحلقة الثانية، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، تصاعدًا مثيرًا للأحداث، حيث يجد البطل زياد الكردي (أحمد خالد صالح) نفسه أمام لغز جديد بعد ظهور حساب زوجته الراحلة مريم (مريم الجندي) على “فيسبوك” بحالة “أونلاين”، رغم مرور عامين على وفاتها.  

يبدأ زياد في حكاية فلاش باك الحلقة الثانية رحلة بحث عن تفسير لظهور الحساب، فيحاول فتح هاتفها المكسور ويتواصل مع شقيقتها وصديقتها المقربة، لكن دون جدوى، حتى بعد أن يتمكن من فتح الهاتف في أحد محال الصيانة، لا يجد سوى الرسالة الأخيرة بينهما. 

الصدمة تتضاعف عندما تصله رسالة جديدة من الحساب، وحينما يتواصل معه يجد صوت مريم، ويلجأ زياد لصديقه خالد، المتخصص في عالم التكنولوجيا، الذي يؤكد أن الحساب لم يفعل منذ عامين، مما يزيد الغموض. 

لاحقًا، يواصل زياد الكردي الاتصال بالحساب عبر “ماسنجر”، ويستمع لصوت مريم يرد عليه مباشرة، وهو ما يصيبه بحالة رعب وارتباك شديد، ويحاول زياد إيجاد تفسير منطقي، فيبدأ البحث عن تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد الأصوات، ورغم تأكيد صديقه أن التقليد الكامل مستحيل، ينصحه بمواصلة المحادثات لكشف الحقيقة.  

وفي مشهد “فلاش باك”، يستعيد زياد أول لقاء جمعه بمريم في معرض فني، حيث كانت تتأمل لوحة مؤثرة، ليخبرها أنه المصور صاحب العمل، ومن هنا بدأت علاقتهما.  

و يتواصل زياد مع “مريم” عبر الرسائل، ويطلب من مريم رسم صورة سيرسلها لها وتوافق مريم نظير مبلغ مالي كبير، وتحت ضغط زياد تدعوه مريم  للقاء، ولكنه لا ينجح في الوصول لهذا المكان حيث أنه لم يعد موجودًا منذ سنوات، ثم تدعوه في اليوم الثاني لمكان آخر ولكنها ترحل قبل أن يصل وفي المكان الثالث يذهب زياد. 

الصدمة الكبرى تأتي عندما يسمعها تتحدث عن إصابة محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال عام 2018، رغم أنه يعيش في 2024 والمباراة التي يشاهدها الجميع من حوله هي مباراة الزمالك، ويطلب منها التواصل عبر الفيديو كول فيجدها مريم بالفعل تجلس في المكان ذاته ولكن في زمن مختلف ليجد نفسه محاصرًا بين زمنين وواقعين مختلفين، قبل أن ينهار فاقدًا الوعي. 

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

