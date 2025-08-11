الإثنين 11 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

بعد الإشارة له بالحلقة 3، تعرف على هوية "مروان" حبيب مريم في حكاية فلاش باك

حكاية فلاش باك، فيتو
حكاية فلاش باك، فيتو

شهدت أحداث حكاية فلاش باك الحلقة 3 الإشارة إلى وجود شخص في حياة مريم (مريم الجندي) خلال عام 2018، حيث ظهر هذا الشخص في فيديو كول كانت تتواصل فيه مريم مع زياد (أحمد خالد صالح) دون الكشف عن تفاصيل شخصيته وهويته مع الاكتفاء بذكر اسمه “مروان” على لسان مريم وهي تناديه من بعيد بينما كان هو يجلس في سيارة تشبه تلك السيارة التي صدمت مريم في زمن لاحق ورآها زياد في تسجيلات الكاميرات.

وازدادت التساؤلات حول شخصية مروان وهوية الذي يجسد هذه الشخصية، والفنان خالد أنور هو الذي يجسد شخصية مروان، وهو حبيب مريم السابق قبل ارتباطها بزياد، وكان يعمل مدربها في الرقص. 

العلاقة بينهما انتهت بسبب سلوكه العنيف والمؤذي تجاهها، ولقد حررت مريم ضده محضرًا بعد تعرضه بالإيذاء لها، ثم قررت الابتعاد عنه نهائيًا وبدء حياة جديدة، وبعدها التقت بزياد.  

ويعد ارتباط مروان بالسيارة التي يعتقد زياد أنها استُخدمت في قتل مريم، جعله يصبح أول خيط حقيقي في محاولة زياد لكشف ملابسات جريمة قتل زوجته.

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

