جوانا عريضة، من هي ملك في مسلسل 220 يوم؟

تألقت الفنانة الأردنية جوانا عريضة في مسلسل 220 يوم بشخصية ملك، ولفتت الأنظار إليها بأدائها المميز مما جعل الجمهور يبحث عن كل المعلومات عنها.

من هي جوانا عريضة؟

وجوانا عريضة هي ممثلة أردنية شابة، وُلدت في 26 فبراير 1998 بمدينة عمان، بالأردن، ولقد درست جوانا الهندسة المعمارية في الجامعة الألمانية الأردنية، قبل أن تتجه لعالم الفن.

بداية المشوار الفني

دخلت جوانا عالم التمثيل لأول مرة عام 2011 من خلال مشاركتها في فيلم الجمعة الأخيرة، لتثبت منذ بدايتها قدرتها على تقديم أدوار مميزة.

وأبرز الأعمال للفنانة الشابة جوانا هو مسلسل مدرسة الروابي للبنات بجزئيه الذي قدمت خلالهما شخصية رانيا، وهي من الأدوار التي منحتها شهرة واسعة في العالم العربي، كما شاركت في أعمال أخرى مثل مسلسل حارتنا ضيقة، والفيلم القصير عناق المجهول قبل أن تتألق في مسلسل 220 يوم.

مسلسل 220 يوم

وتدور أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، وصبا مبارك وحنان سليمان، وعلي الطيب وعايدة رياض، ويوسف رفعت ولينا صوفيا، ومن إنتاج شركة صباح إخوان، والمسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

