أخبار مصر

السياحة تكشف تفاصيل حريق كافتيريا وادي الملوك في البر الغربي بالأقصر

وادي الملوك
وادي الملوك

 أكدت وزارة السياحة والآثار أن منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر آمنة تمامًا وجميع المقابر والمباني الأثرية بها سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ، وذلك عقب نشوب حريق بالكافتيريا الخاصة بالمنطقة، والسيطرة عليه بالكامل بواسطة قوات الحماية المدنية.

نشوب حريق بكافتيريا وادي الملوك

 وأوضح الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، مؤكدًا عدم تعرض أي من المقابر أو المباني الأثرية بالمنطقة لأي أضرار، وعدم وقوع إصابات أو خسائر مادية أو بشرية.

إزالة مخلفات الكافيتريا

 وأضاف أنه توجه فور اندلاع الحريق إلى الموقع برفقة فريق من مفتشي آثار البر الغربي ومسئولي أمن الآثار، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المنطقة الأثرية.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع محافظة الأقصر للانتهاء من إزالة مخلفات الكافيتريا، تمهيدًا لإعادة المنطقة إلى حالتها الطبيعية في أقرب وقت.

