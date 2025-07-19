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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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موجة حارة، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأيام المقبلة، بدءًا من غدٍ الأحد، مؤكدة أن البلاد ستشهد استمرار ارتفاعات درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

 

طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ليلًا، مع استمرار نسب الرطوبة المرتفعة التي تزيد من الإحساس بحرارة الجو.

 

نشاط للرياح المثيرة للأتربة

وأضافت غانم أن هناك نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة في فترات المساء، مما قد يقلل الشعور بالرطوبة نسبيًا، لكنه يسبب إثارة للأتربة أحيانًا في المناطق المكشوفة.

وأشارت إلى أن الأجواء ستستمر في هذا النمط حتى نهاية الأسبوع، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة، ارتداء ملابس قطنية خفيفة، الإكثار من شرب المياه، عدم ترك الأطفال أو كبار السن في أماكن مغلقة بدون تهوية.

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