الإثنين 21 يوليو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من موجة حارة.. وهذا موعد ذروتها

موجة شديدة الحرارة،
موجة شديدة الحرارة، فيتو
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 حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من موجة حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجى، بدءا من اليوم وتصل الموجة الحارة ذروتها نهاية الأسبوع.

 

توقعات الموجة الحارة الجديدة التي تضرب محافظات الجمهورية

 وتسجل السواحل الشمالية 32:34 درجة مئوية، القاهرة الكبرى 37: 40 درجة مئوية، جنوب البلاد 38: 44 درجة مئوية

حالة الطقس اليوم الإثنين 21- 7 - 2025 بوادي النطرون

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث ترتفع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس د شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


 

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة مائية صباحية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى وغرب القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر ال أاحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

 وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى، والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية إن الضغط الجوى يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.،

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