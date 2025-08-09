العودة إلى الجحيم، موجة حارة غير مسبوقة تضرب مصر من القاهرة إلى أسوان، وتحذير من أمطار رعدية وأتربة ورمال

بعد هدنة استمرت أكثر من أسبوع تعود الموجة الحارة مجددا لتسيطر على البلاد ويبدأ ارتفاع درجات الحرارة بدءا من السبت اليوم، حيث ترتفع ارتفاعا تدريجيا وطفيفا على أغلب الأنحاء لتسجل السواحل الشمالية 32: 33 درجة مئوية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36:37 درجة مئوية، جنوب البلاد 39: 44 درجة مئوية.

وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد، وذلك غدا الأحد.

حالة الطقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

الظواهر الجوية اليوم السبت

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة،ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال الأحمر.

ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السلوم ومطروح وفرصة لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من وسط وجنوب سيناء.

درجة الحرارة اليوم السبت فى محافظات مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 37، المحسوسة 39

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 25 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسكندرية: درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

مطروح: درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

السويس: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى: 37 , المحسوسة 39

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 40 , المحسوسة 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.