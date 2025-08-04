وزير البترول يبحث مع مدير الديوان الأميري بالفجيرة تعزيز التعاون المشترك

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الشراكة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المشتركة وسبل تطويرها في مختلف المجالات التنموية والاستثماريّة، واستعراض العلاقات الثنائية وفرص العمل المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات في مجالات مختلفة.

تعاون مصري إماراتي في مجال الطاقة

وأوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وأشار مدير الديوان الأميري إلى توجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الالتزام بما يعزز الارتقاء بمستوى الخدمات لمواكبة ركب التنمية المستدامة والتطورات المستقبلية بين البلدين.

حضر الاجتماع كل من ناصر شومان - رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والدكتور محمد الباجوري - المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، كما حضر من جانب إمارة الفجيرة المستشار أحمد عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.