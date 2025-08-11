وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تطورات مشروعات البحر الأحمر للبتروكيماويات

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور اللواء مجدي أنور رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورؤساء شركات قطاع البترول المساهمة في المشروع الذي يقام باستثمارات مصرية خالصة.

وأكد الوزير أن المجمع يعد واحدًا من أهم المشروعات الداعمة للإقتصاد المصري لما يمثله من قيمة اقتصادية كبري من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال الواردات بما يسهم في توفير جانب هام من الفاتورة الاستيرادية وتعظيم القيمة المضافة من خام البترول وتحويله لمنتجات كانت تُستورد من الخارج، وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة للدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أنه يأتي ضمن مشروعات المحور الثاني في استراتيجية الوزارة والمعني بتطوير صناعة البتروكيماويات والتكرير.

دعم رئاسي لمشروعات البتروكيماويات

وأوضح الوزير أن المتابعة الدورية للمشروع مع مساهميه تهدف الى دفع العمل على تنفيذه في ضوء أهميته الاقتصادية، مؤكدا أن المشروع يحظى بدعم رئاسي وحكومي.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، الموقف التنفيذي للمشروع الذي يقام على مرحلتين.

وأوضح ان المرحلة الاولى تتضمن تحويل خام البترول إلى منتجات بتروكيماوية، تشمل البولي ايثيلين والبولي بروبيلين بقيمة مضافة تبلغ 700 مليون دولار سنويًا، وتشمل المرحلة الثانية إضافة إنتاج البولي استر إلي منتجات المشروع.

وأضاف أنه جار إنجاز التصميمات الهندسية والتفصيلية للمشروع تمهيدا للتنفيذ وذلك عقب توقيع العقود في ابريل الماضي مع تحالف صيني مصري يضم مؤسسة CNCEC الصينية المقاول العام وشركتي انبي وبتروجت.

