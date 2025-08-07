رئيس هيئة البترول يتفقد مركز تدريب القيادة الآمنة بشركة السهام البترولية

تفقد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، مركز تدريب القيادة الآمنة (Arotrac) التابع لشركة السهام البترولية، في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على دعم منظومة السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة العنصر البشري.

رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور الكيميائي تامر عايش نائب الرئيس التنفيذي للسلامة والصحة المهنية والمهندس أيمن عبد البديع نائب الرئيس التنفيذي للنقل.

وكان في استقبالهم المهندس محمود القفاص رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة السهام البترولية حيث استعرض جهود الشركة في مجال تدريب وتأهيل السائقين ضمن منظومة تطوير الأداء المهني وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.

تفقد وحدات التدريب بشركة السهام

وتفقد رئيس الهيئة ومرافقوه وحدات التدريب داخل المركز واطلعوا على الاجهزة والانظمة الحديثة المستخدمة ومن بينها جهاز المحاكاة (Simulator) المخصص لتأهيل السائقين على التعامل مع سيناريوهات القيادة الواقعية ودوره في رفع الوعي وتقليل نسب الحوادث.

كما تضمنت الزيارة مناقشة السيد المهندس رئيس الهيئة للمادة العلمية التي يتم تدريسها في البرامج التدريبية من حيث محتواها الفني ومدى ارتباطها بالواقع العملي لمهام القيادة ونقل المواد البترولية إلى جانب مناقشة طرق تحديثها بما يتوافق مع التطورات الحديثة في مجال السلامة.

وخلال اللقاء تم التعرف على الكوادر الشبابية القائمة على العملية التدريبية سواء من المحاضرين أو المشرفين حيث تم استعراض اليات إعدادهم وتأهيلهم وأكد رئيس الهيئة على اهمية تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز دورهم في دعم منظومة التدريب داخل القطاع.

وأشاد المهندس صلاح عبد الكريم بمستوى التنظيم والجهد المبذول داخل المركز مشيرا إلى أن ما شاهده يعكس التزام الشركة بتحسين كفاءة العاملين ورفع معايير القيادة الآمنة مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية استمرار التكامل بين شركات القطاع لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة.

الالتزام بمعايير السلامة على الطرق

شملت الزيارة استعراضًا تفصيليًا لأنشطة المركز وبرامجه التدريبية والجهود المبذولة لخفض معدلات الحوادث وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة على الطرق بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل البترولي ورفع مستوى الأداء التشغيلي.

وفي هذا السياق تم التأكيد على دور المركز في دعم التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير بيئة تدريب متطورة تواكب احتياجات القطاع وتسهم في بناء قدرات فنية مؤهلة على أعلى مستوى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع السلامة والابتكار ورفع كفاءة الموارد البشرية ضمن أولوياتها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأظهرت المؤشرات الميدانية أن البرامج التدريبية المتخصصة التي ينفذها المركز كان لها دور فعال في الحد من الحوادث المرتبطة بعمليات النقل البترولي الأمر الذي ساهم في تعزيز سلامة منظومة الإمداد وتحقيق عائد اقتصادي ومجتمعي ملموس من خلال تقليل حجم الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات ورفع كفاءة التشغيل

