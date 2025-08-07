كريم بدوي يبحث التعاون بين قطاع البترول وأباتشي الأمريكية

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمدينة العلمين الجديدة، جريج ماكدانيال نائب رئيس شركة أباتشي الأمريكية والمدير العام للشركة في مصر، والمهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول، شركة العمليات المشتركة بين قطاع البترول وأباتشي.

تناول اللقاء تقديم القيادة الجديدة لشركة خالدة في إطار رؤية الوزارة لتعظيم الإنتاجية وتعزيز التعاون والتنسيق مع شركة أباتشي، خاصة في ظل خطط التوسع الطموحة لشركة أباتشي في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز والبترول بمناطق الصحراء الغربية، والتي أسهمت الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الوزارة في دفعها وزيادة استثمارات وإنتاج الشركة من الغاز الطبيعي بهذه المناطق. كما جرى متابعة دور شركة خالدة الذراع التنفيذي المشترك في تنفيذ هذه الخطط خلال الفترة المقبلة.

نتائج إيجابية لشركة خالدة في إنتاج الزيت الخام

وتطرق اللقاء إلى النتائج الإيجابية التي حققتها شركة خالدة في مجال إنتاج الزيت الخام، حيث تزايدت معدلات الانتاج بفضل تحسين كفاءة العمليات ورفع معدلات حفر الآبار التنموية، حيث تم استعراض الخطط خلال الفترة المقبلة فى مناطق الامتياز التابعة لشركة خالدة في الصحراء الغربية، والتي تعد من أهم المناطق الغنية بالزيت الخام والغاز في مصر.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركة أباتشي من خلال شركة خالدة، مشددًا على دعم الوزارة الكامل لتذليل أية تحديات تواجه العمل، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. كما هنأ المهندس معتز عاطف على توليه قيادة الشركة، مشيدًا بخبرته الطويلة وسجله الحافل في إدارة العمليات وتحقيق نتائج متميزة.

من جانبه، أعرب جريج ماكدانيال عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها أباتشي في مصر خلال الربع الأخير، والتي انعكست ايجابًا على الأداء الإجمالي للشركة، مؤكدًا أن زيادة إنتاج خالدة من الغاز والزيت الخام فى ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة فى مصر يمثل قصة نجاح متميزة تفتح آفاقًا جديدة لاستكشاف موارد وإمكانات أكبر للغاز والبترول في مناطق الصحراء الغربية، مؤكدًا تطلع الشركة لمواصلة النمو والتوسع فى مصر فى مناطق عمل جديدة وتنفيذ خططها المستقبلية.

ومن جانبه أكد المهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول أن العام المالي الجاري يتضمن برنامجا طموحا لزيادة أنشطة حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية، في إطار التوسع المستمر لاستثمارات أباتشي، مؤكدًا وجود تنسيق كامل لضمان سرعة تنفيذ هذه الخطط وتحقيق أهدافها، في إطار المحور الأول من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المعني بزيادة الإنتاج.

