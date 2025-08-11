وزير البترول يبحث جذب استثمارات جديدة لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على تشجيع مشاركة القطاع الخاص باستثماراته في استغلال الفوسفات وتصنيعه كقيمة مضافة، باعتباره أولوية ضمن المحور الثالث لاستراتيجية الوزارة، الذي يهدف إلى تطوير قطاع التعدين وزيادة مردوده الاقتصادي.

وأشار الوزير، خلال اجتماعه مع المهندس مصطفى الجبلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات إلى اهتمام الوزارة بتقديم أوجه الدعم للمستثمرين من القطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى لسرعة وضع استثماراتهم موضع التنفيذ الفعلى بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية المصرية، وإقامة صناعات تعدينية ذات قيمة مضافة ومردود اقتصادي مرتفع.

تسريع وتيرة إجراءات إطلاق استثمارات مشروع لاستخراج الفوسفات

وخلال الاجتماع تم مناقشة تسريع إجراءات إطلاق استثمارات مشروع جديد متكامل للمجموعة لاستخراج واستغلال الفوسفات وتصنيعه لزيادة قيمته المضافة بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفسفوريك، وذلك فى ضوء الاجتماع الذى عقد مؤخرا لدراسة رغبة المجموعة فى هذا الشأن، وقد تم الاتفاق على خطوات محددة لسرعة التنسيق فى هذا الصدد بين الوزارة وهيئة الثروة المعدنية ومجموعة بولى سيرف.

