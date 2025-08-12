قتلها في وسط الشارع، رجل ينهي حياة طليقته بسبب النفقة بالإسكندرية

شهدت منطقة كرموز بالإسكندرية، مصرع سيدة على يد طليقها وسط الشارع، وذلك بسبب خلافه معها على النفقة.



كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من قسم الشرطة، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع النيل عن طعن رجل لسيدة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة تُدعى رضا.أ، مسجاة على الأرض، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقها، وأفادت التحريات الأولية بوقوع خلاف بينهما على النفقة، وبأنها انفصلت عنه على إثر خلافات زوجية ولديها منه ابنتان.

تم نقل الجثمان للمشرحة، وإلقاء القبض على المتهم، وجار التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

وقد قررت النيابة العامة بالإسكندرية بسرعة طلب تحريات المباحث والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، والتصريح بدفن الجثمان بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.