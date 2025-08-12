ضبط عصابة سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بروض الفرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطة الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بمنطقة روض الفرج.

سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بروض الفرج

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك".

وعثر بحوزتهم على (عدد من قطع النحاس الخاصة بعدادات المياه – الأداة المستخدمة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية(عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) تم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.