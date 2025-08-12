الثلاثاء 12 أغسطس 2025
نائبة تسأل الحكومة عن توقف أعمال مبادرة "حياة كريمة" في بعض القرى

النائبة سناء السعيد،
وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة، بشأن توقف الأعمال بمبادرة حياة كريمة في عدد من قرى محافظات الجمهورية.

 

توقف بعض مشروعات مبادرة “حياة كريمة” 

وأوضحت النائبة، أن المواطنين ما زالوا يعانون من مشكلات حادة في البنية التحتية، خاصة في الطرق، نتيجة عدم استكمال مشروعات شبكات الصرف الصحي والغاز الطبيعي، وإحلال وتجديد شبكات المياه والكهرباء.

تعطل مشروعات "حياة كريمة" 

وأكدت عضو مجلس النواب أن تأخر تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، أدى بدوره إلى تعطّل تنفيذ أعمال رصف الطرق. 
 

توقف العمل في المنشآت الصحية 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى توقف العمل بالمنشآت الخاصة بالوحدات الصحية، إضافة إلى وجود أماكن أُنشئت بالفعل لكنها مغلقة، وعدم استكمال المرافق العامة بشكل كامل.

عدم تشكيل لجان معاينة مشروعات حياة كريمة 

وتسائلت النائبة عن سبب عدم تشكيل لجان تابعة لرئيس مجلس الوزراء لمعاينة قرى مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، والوقوف على حقيقة ما يتم تنفيذه وما تم إنفاقه من أموال، في ظل غياب استفادة حقيقية للمواطنين أو تحسن ملموس في أوضاعهم المعيشية، وهو الهدف الأساسي للمبادرة الرئاسية.

ووجهت النائبة سؤالها لرئيس الحكومة: إلى أين وصلت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ومتى تنتهي؟.

الجريدة الرسمية
