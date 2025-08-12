بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

وفاة الدكتور علي المصيلحي، بعد الإعلان عن وفاة وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، كشف الأطباء عن حقيقة المرض الذي تسبب في وفاته.

أسرار مرض الدكتور علي المصيلحي



كشف الدكتور محمد مجدي برين، استشاري جراحة ومناظير الصدر، أورام الرئة والغشاء البللوري وأورام القصبة الهوائية، عن أسرار المرض الذي عانى منه الدكتور علي المصيلحي، مؤخرًا، وتسبب في وفاته، فقال: إن "سرطان الرئة هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة على مستوى العالم".

الدكتور علي المصيلحي يحكي عن المرض الذي أصابه، فيتو

وأكد الدكتور محمد مجدي برين أن مرض سرطان الرئة "ينشأ من الخلايا غير الطبيعية في أنسجة الرئة، ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكرًا".

وأشار استشاري أورام الرئة الدكتور مجدي برين: "هناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، ويمثل حوالي 85% من حالات سرطان الرئة، وينمو بشكل أبطأ نسبيا.. وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC) أقل شيوعًا، ولكنه أكثر عدوانية وينتشر بسرعة".

أسباب مرض سرطان الرئة

وعن أسباب مرض سرطان الرئة، الذي كان يعاني منه وزير التموين السابق على المصيلحي، قال الدكتور مجدي برين: "التدخين السبب الرئيسي لسرطان الرئة، حيث يحتوي التبغ على مواد مسرطنة تسبب تلف الخلايا، والتعرض للتدخين السلبي، حتى غير المدخنين قد يصابون بسرطان الرئة بسبب استنشاق دخان السجائر".

الدكتور على المصيلحي بعد إصابته بمرض سرطان الرئة، فيتو

وتابع الدكتور مجدي عن أسباب مرض سرطان الرئة فقال: "التعرض للمواد الكيميائية، مثل الأسبستوس، الرادون، الزرنيخ، وبعض المواد الكيميائية الصناعية، وتلوث الهواء، والتعرض المزمل لتلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة، وعوامل وراثية، مثل وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة قد يزيد من الخطر".

وعن أعراض سرطان الرئة، قال الدكتور مجدي برين: "سعال مستمر أو متفاقم، وضيق في التنفس، ألم في الصدر، وبحة في الصوت، وفقدان الوزن غير المبرر، وسعال مصحوب بدم".

الوقاية من سرطان الرئة

وللوقاية من سرطان الرئة، قال استشاري أورام الرئة مجدي برين: إن "الإقلاع عن التدخين، أهم خطوة للوقاية. التوقف عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير، حتى بعد سنوات من التدخين، وتجنب التدخين السلبي، الابتعاد عن الأماكن التي يكثر فيها التدخين".

التدخين من عوامل الإصابة بسرطان الرئة، فيتو



كما طالب الدكتور مجدي برين بـ"فحص المنازل للرادون، والرادون هو غاز طبيعي يمكن أن يتسرب إلى المنازل ويسبب سرطان الرئة، وفحص المنزل ومعالجة أي تسرب أمر ضروري، وتجنب التعرض للمواد الكيميائية، واستخدام معدات الوقاية الشخصية في العمل عند التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة".

وأكد الدكتور مجدي على أهمية "الحفاظ على نظام غذائي صحي، بتناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة، وممارسة الرياضة بانتظام، النشاط البدني يعزز الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان".

كما أشار الدكتور مجدي برين إلى أهمية "الفحوصات الدورية، للأشخاص المعرضين لخطر مرتفع (مثل المدخنين السابقين أو الحاليين)، ويمكن إجراء فحوصات مثل التصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة (LDCT) لاكتشاف السرطان في مراحله المبكرة".

دور جراحة الصدر في علاج سرطان الرئة

وعن دور جراحة الصدر في علاج سرطان الرئة، قال استشاري أورام الرئة: "تلعب دورًا حاسمًا في تشخيص وعلاج سرطان الرئة، وتشمل المهام: التشخيص، إجراء الخزعات والفحوصات لتأكيد وجود السرطان".

والعلاج الجراحي يشمل "استئصال الأورام والأنسجة المصابة، وخاصة في الحالات المبكرة، حيث يكون العلاج الجراحي أكثر فعالية".

الإصابة بسرطان الرئة، فيتو



وقال الدكتور مجدي برين: "إن سرطان الرئة مرض خطير، ولكن يمكن الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي وتجنب العوامل المسببة والكشف المبكر عنه.

الجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين السابق، قد أعلن في مارس 2025، عن إصابته بمرض سرطان الرئة، مؤكدًا أنه أصيب بالمرض منذ 6 أشهر.



