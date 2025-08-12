الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحصين 177 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع يالدقهلية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة شهر، وتشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء، والتي تم خلالها تحصين 177 ألفا و551 رأس ماشية حتى اليوم.

تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم

وشدد محافظ الدقهلية على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض.

وأضاف أن الدولة تعمل بكل جهد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

 

الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بجميع المراكز والقرى والعزب

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

