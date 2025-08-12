أحمد جمال يشعل حفل المهرجان الصيفي لجمصة ومحافظ الدقهلية يكشف الفرص الاستثمارية بالمدينة (فيديو)

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انطلاق فعاليات مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025، والذي تنظمه محافظة الدقهلية ومجلس مدينة جمصة، بهدف الترويج لمدينة جمصة ومنطقة 15 مايو لجذب المستثمرين والمصطافين، وتغيير الواجهة السياحية للمدينة.

وأحيا حفل الافتتاح الفنان أحمد جمال، الذي قدم باقة من أجمل أغانيه وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الجمهور.

انطلاق المهرجان الصيفي الأول في جمصة

حضر المهرجان الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وعدد كبير من المستثمرين أبناء الدقهلية ومستثمري المنطقة الصناعية بجمصة، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية ومجلس إدارة جمعية المستثمرين بالدقهلية، وممثلي المجتمع المدني.

جمصة شهدت خطوات ملموسة للتطوير خلال العام الماضي

وخلال كلمته بـالمهرجان الصيفي الأول جمصة، رحب "المحافظ" بأهالي المنصورة والدقهلية، معبرًا عن سعادته بالمهرجان والتنظيم المميز، وموجهًا الشكر لنائبه الدكتور أحمد العدل، وعمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، وكل الداعمين للفكرة، وأكد أن جمصة شهدت خطوات ملموسة للتطوير خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه لمس حب الأهالي وحرصهم على النهوض بالمدينة.

الهدف هو جعل جمصة المدينة الساحلية الأولى في الدلتا

وأوضح "مرزوق" أن الهدف هو جعل جمصة المدينة الساحلية الأولى في الدلتا، بدعم من أهلها ورجال الأعمال والمستثمرين، مشددًا على أن مدينتي 15 مايو وجمصة تمثلان مستقبلًا واعدًا لمصر، إلى جانب المنطقة الصناعية بجمصة التي ستصبح منطقة جذب استثماري مهم.

هناك 17 فرصة استثمارية بمدينتي جمصة و15 مايو

وأضاف "المحافظ" أن هناك 17 فرصة استثمارية بمدينتي جمصة و15 مايو، بمساحات تتراوح بين 2000 متر مربع و25 فدانًا، تشمل فنادق، شاليهات، منتجعات سياحية، مدارس خاصة، مستشفيات خاصة، مولات تجارية، وأماكن ترفيهية، بعضها مطروح عبر الخريطة الاستثمارية، والبعض الآخر من خلال المحافظة، مؤكدًا أنها ستكون نواة لانطلاق الاستثمار في الدقهلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

مدينة 15 مايو ستصبح مدينة واعدة، وبإرادة حديدية

وعبّر اللواء طارق مرزوق عن فخره بالمجهودات المبذولة لخلق واقع جديد بمدينة جمصة، مؤكدًا: "هذا المصيف هو ملك لأهالي الدقهلية بكل أطيافهم ومستوياتهم الاجتماعية، ومدينة 15 مايو ستصبح مدينة واعدة، وبإرادة حديدية سنعمل خلال العام المقبل على تغيير وحل كافة المشكلات والمعوقات بجمصة".

الموقع الإستراتيجي المميز لمدينة جمصة في قلب الساحل الجامعي

وأشار "المحافظ" إلى الموقع الإستراتيجي المميز لمدينة جمصة في قلب الساحل الجامعي، قائلًا: "لدينا الدلتا، والمنصورة الأهلية الدولية، والمنصورة الجديدة الدولية، ونؤكد أن الشيخ زايد و15 مايو وجمصة هي المستقبل الواعد لمصر. كما أن المنطقة الصناعية بجمصة ستصبح منطقة رائدة، والتكاتف المجتمعي مع الدولة هو سر النجاح".

وقال "مرزوق": "بعد عام واحد من تولي المسؤولية، ازداد حبي لمحافظة الدقهلية، وأصبحت أحرص على قضاء وقتي بين أهلها، حيث أشعر بدفء المشاعر الصادقة والدعم الكبير من المواطنين. غيرة أهالي الدقهلية على بلدهم وطموحهم المستمر كانا دافعًا قويًا لتحقيق خطوات حقيقية نحو التقدم".

احنا شعب قوي ومتماسك بيعشق تراب بلده

واختتم "محافظ الدقهلية" بتوجيه رسالة حاسمة: "أي حد تسول له نفسه الاقتراب من بلدنا.. احنا شعب قوي ومتماسك بيعشق تراب بلده".

