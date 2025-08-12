فنون جميلة 72.18% والتربية 72.6 والتجارة 72.5، الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية أدبي 2025

أعلن مكتب التنسيق منذ قليل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، للشعبة الأدبية.

وجاء الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية 2025 كالتالي:

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 أدبي

التجارة: 72.5%

الفنون الجميلة: 72.18%

التربية: 72.6%

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة أدبي 2025

وحددت الوزارة الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للشعبة الأدبية 2025 كالتالي:

حقوق

تربية رياضية

اقتصاد منزلي

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية

حقوق انتساب

سياحة وفنادق

سياحة وفنادق تعليم تبادلي

تربية شعبة تربية فنية

تربية نوعية

دار العلوم

تربية طفولة

آداب

خدمة اجتماعية

تربية ابتدائي



ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس من خلال هذا الرابط

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (271980) طالبًا، موزعين بواقع (235065) طالبًا من الشعب العلمية، و(36915) طالبًا من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة(15338) طالبًا.

وجاءت نتائج الترشيحات كالتالي:

أسفرت عمليات الفرز لرغبات طلاب المرحلة الثانية عن الآتي:-

البيان الإجمالي للشعب العلمية والشعبة الأدبية

كليات جامعية 192240 36086 228326

معاهد تابعة للوزارة 41558 828 42386

الإجمالي 233798

36914

270712

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.

وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.

أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:

- النظام الحديث:

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب

الشعب العلمية 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %. 246642

الشعبة الأدبية 205.00درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%. 36406

الإجمالي 283048

- النظام القديم:

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب

الشعبة العلمية 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%. 3506

الشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %. 764

الإجمالي 4270

