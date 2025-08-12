الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فنون جميلة 72.18% والتربية 72.6 والتجارة 72.5، الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية أدبي 2025

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أعلن مكتب التنسيق منذ قليل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، للشعبة الأدبية.

 وجاء الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية 2025 كالتالي:

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 أدبي

التجارة: 72.5%
الفنون الجميلة: 72.18%
التربية: 72.6%

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة أدبي 2025

وحددت الوزارة الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للشعبة الأدبية 2025 كالتالي:

حقوق
تربية رياضية
اقتصاد منزلي 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية
حقوق انتساب
سياحة وفنادق
سياحة وفنادق تعليم تبادلي
تربية شعبة تربية فنية
تربية نوعية
دار العلوم
تربية طفولة
آداب 
خدمة اجتماعية 
تربية ابتدائي


ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس من خلال هذا الرابط

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (271980) طالبًا، موزعين بواقع (235065) طالبًا من الشعب العلمية، و(36915) طالبًا من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة(15338) طالبًا.

 

وجاءت نتائج الترشيحات كالتالي:
أسفرت عمليات الفرز لرغبات طلاب المرحلة الثانية عن الآتي:-

البيان الإجمالي للشعب العلمية والشعبة الأدبية
كليات جامعية 192240 36086 228326 
معاهد تابعة للوزارة 41558 828 42386 
الإجمالي 233798
36914
270712 

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.
وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.
أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:
  يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:
- النظام الحديث:

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب
الشعب العلمية 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %. 246642
الشعبة الأدبية 205.00درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%. 36406
الإجمالي 283048 

- النظام القديم:

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب
الشعبة العلمية 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%. 3506
الشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %. 764
الإجمالي 4270 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 أدبي

مواد متعلقة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية نظام قديم

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية نظام قديم

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads