بعد التسهيلات الضريبية، جمعية خبراء الضرائب تطالب بحوافز للممولين الملتزمين

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي انتهي العمل بها اليوم تمثل تحولا جذريا في السياسات الضريبية من منطق الجباية إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وأنها أفادت قطاعا كبيرا من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية، ولذلك وتحقيقا للعدالة الضريبية تطالب الجمعية بحوافز للممولين الملتزمين من أجل زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي.

المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الجديدة حققت نتائج مبهرة

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الجديدة حققت نتائج مبهرة، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا من يوليو حتى مايو الماضي إلى 1.9 تريليون جنيه محققة أعلى إيرادات في تاريخ مصر وبنسبة نمو 35.7% وهو أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية ودون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025 استهدفت تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية وبصفة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتحفيز الامتثال الطوعي ودعم الاستثمار.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا رحبنا بشدة بهذه التسهيلات الضريبية ولكن هناك قطاع أكبر وأهم يوفر 87% من إجمالي إيرادات مصر، وهو الممولون الملتزمون الذين لم يستفيدوا من التسهيلات الضريبية، ولذلك نطالب بحوافز للملتزمين ضريبيًا أو على الأقل توجيه خطابات شكر لهم ووضعهم في قوائم بيضاء وهو ما تطبقه معظم دول العالم وحتى في المنطقة العربية التي نسبقها بعشرات السنين في النظام الضريبي.

تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات

وأضاف أنه يتعين أيضا النظر إلي النزاعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن واللجان الداخلية والمحاكم عن طريق تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات ووضع آلية واضحة ومحددة لحل المنازعات ومنع تراكمها دون اللجوء إلي التشريعات المؤقتة.

وأكد أن الآلية الدائمة لفض المنازعات يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية في وثيقة السياسات الضريبية التي ننتظر طرحها للحوار المجتمعي مع المستثمرين ورجال الأعمال والمحاسبين لوضع القواعد الأساسية للسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب أيضًا بتفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر في مارس من العام الماضي برقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون رمانة الميزان لتنضم مصر إلى مصاف أرقى النظم الضريبية في العالم.

