كرة اليد، قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي والزمالك

كرة اليد، أقيمت، اليوم الإثنين، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، وذلك على هامش منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: كاليفورنيا (أمريكا) - ماجديبورج (ألمانيا) - الشارقة (الإمارات)

المجموعة الثانية: سيدني (أستراليا) - فيزبريم (المجر) - الأهلي (مصر)

المجموعة الثالثة: تاوباتي (البرازيل) - برشلونة (إسبانيا) - الزمالك (مصر)

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

