تعليق ساخر من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر والنادي الأهلي السابق على الشكوى التي قدمها مجلس إدارة نادي الزمالك ضده، على خلفيه تصريحاته الأخيرة ضد جماهير الأبيض.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية ما وصفه بتجاوزات متكررة في حق النادي وجماهيره، خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي.

شوبير يعلق على شكوى الزمالك

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي علي منصه أكس:" الأدب فضلوه عن اللعب".

الزمالك يشكو أحمد شوبير

وشملت الشكوى التصريحات التي اعتبرها المجلس تمثل تحريضًا مباشرًا ضد جماهير النادي، وهو أمر ترفضه إدارة النادي بشكل قاطع ولا تقبل مثل هذه الأساليب مع جماهير الزمالك العظيمة، إلى جانب أن التناول الإعلامي بهذا الشكل يتعارض مع الأكواد الإعلامية والمعايير المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي.

وشدد النادي على أن حرية الرأي والتعبير لا تعني الإساءة أو إثارة الفتنة بين الجماهير، وأنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم وسمعة نادي الزمالك، والحفاظ على حقوق جماهيره، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لضمان التزام الجميع بالمعايير الإعلامية واحترام الكيانات الرياضية.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

مران الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد خاض مرانه مساء السبت الماضي على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي تحت قيادة يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

