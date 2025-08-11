استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن ما تردد بشأن اجتماع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وتسجيل اعتراضه على كواليتي اللاعبين الأجانب داخل الأهلي غير صحيح تماما.

وأضاف المصدر أن ريبيرو لديه قناعة شديدة بقدرات جميع اللاعبين.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

