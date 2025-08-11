الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

ريبيرو
ريبيرو

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن ما تردد بشأن اجتماع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وتسجيل اعتراضه على كواليتي اللاعبين الأجانب داخل الأهلي غير صحيح تماما.

وأضاف المصدر أن ريبيرو لديه قناعة شديدة بقدرات جميع اللاعبين. 

وتعادل  الأهلي مع مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري


ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي ريبيرو النادي الأهلي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو في الدوري المصري

نجم الأهلي السابق ينتقد أداء مصطفى شوبير: رتمه بطيء

الأكثر قراءة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

التعليم تكشف المناهج المطورة لجميع المراحل التعليمية

"مالوش لازمة"، رسالة قوية من ساويرس بشأن ظهور ميسي في إعلان افتتاح المتحف الكبير

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads