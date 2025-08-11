عرض دراما “Dear X” لأول مرة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي

من المقرر أن يترك المسلسل الدرامي الكوري القادم "عزيزي إكس" (Dear X) بصمة مميزة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي، حيث تمت دعوته للمشاركة في دورته الثلاثين.

مسلسل Dear X

ويستند المسلسل إلى قصة ويب تون شهيرة، ويُقدم حكاية "بايك آه جين" التي تجسدها الممثلة كيم يو جونغ، وهي فنانة صعدت من القاع إلى قمة النجومية عن طريق استغلال الآخرين، لتواجه لاحقًا سقوطًا مدويًا.

يستكشف العمل الدرامي الرومانسي الجانب المظلم واللامع في حياة "بايك آه جين"، كما يتناول قصة "يون جون سيو"، الذي يجسده الممثل كيم يونغ داي، وهو الرجل الذي اختار التضحية بحياته من أجل حماية "بايك آه جين". ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من كيم دو هون ولي يول أوم.

تم اختيار المسلسل لعرضه في قسم "On Screen" (على الشاشة)، المخصص للمسلسلات المرتقبة التي ستُعرض لأول مرة على منصات OTT، وسيتم عرض حلقات مختارة من المسلسل في المهرجان، مما يتيح للمشاهدين فرصة حصرية لمتابعة العمل قبل عرضه الرسمي.

مهرجان بوسان السينمائي الدولي

يُقام مهرجان بوسان السينمائي الدولي لهذا العام في الفترة من 17 إلى 26 سبتمبر.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل لأول مرة على قناة TVING في شهر نوفمبر القادم.

