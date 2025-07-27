تشوي ووشيك في بطولة دراما جديدة مقتبسة عن رواية “The Little Mermaid”

أفادت تقارير إعلامية أن الممثل تشوي وو شيك يُجري حاليًا مراجعة جادة لعرض بطولة الدراما القادمة “Whale Star: Gyeongseong Mermaid”، والمقتبسة عن الويبتون الشهير الذي يحمل نفس الاسم.

وأكدت وكالة FABLE COMPANY، التي تمثل تشوي وو شيك، الخبر في بيان، قائلة: "تلقى تشوي وو شيك عرضًا لدراما 'نجم الحوت: حورية غيونغسونغ' وهو يُراجعه حاليًا".

تفاصيل الويبتون الأصلي وقصة الدراما

يُعد الويبتون الأصلي "Whale Star: Gyeongseong Mermaid" عملًا فنيًا مرموقًا، حيث حاز على الجائزة الرئاسية في جوائز المحتوى الكوري لعام 2021، ويُعيد الويبتون تصور قصة "The Little Mermaid" الشهيرة للكاتب الدنماركي هانز كريستيان أندرسن، ولكن في سياق تاريخي فريد.

وتدور أحداث القصة في مدينة غيونغسونغ (سول حاليًا) خلال عام 1926، وهي فترة عصيبة شهدت الاحتلال الياباني لكوريا.

ويُركز السرد على شخصيتين محوريتين: كانغ أوي هيون، الرجل الذي يُكرّس حياته وكل ما يملك لوطنه، وسو آ، المرأة التي تخاطر بحياتها لحماية كانغ أوي هيون.

دور تشوي ووشيك المحتمل

عُرض على تشوي وو شيك دور كانغ أوي هيون، وهو شخصية معقدة ومحورية، يُعد كانغ أوي هيون من النخبة القليلة التي تُجيد ثلاث لغات بطلاقة، الكورية واليابانية والإنجليزية، ويدير كانغ أوي هيون استوديو للتصوير الفوتوغرافي، بينما يعمل سرًا كـناشط استقلال، متخصصًا في تصوير التجسس وفك الشفرات لدعم الحركة الوطنية.

على الرغم من أنه درس القانون في جامعة طوكيو بناءً على رغبة والده الذي كان قاضيًا مؤيدًا لليابان، إلا أن كانغ أوي هيون يشعر بالخجل من انتماءات والده ويطمح لأن يصبح قاضيًا بنفسه ليُكفّر عن "خطايا" عائلته ويُساهم في تحقيق العدالة لوطنه، وتُكوّن شخصيته علاقة خاصة وعميقة مع سو آ، وهي فتاة في السابعة عشرة من عمرها تعمل خادمة لدى مالك أرض موالٍ لليابان.

يُذكر أن تشوي وو شيك يستعد حاليًا لعرض دراماه القادمة على قناة SBS بعنوان "?Marry me".

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