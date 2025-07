تحويل فيلم "Along With The Gods" إلى دراما بتكلفة إنتاج ضخمة

في خطوة مرتقبة لعشاق الدراما الكورية والأفلام الفانتازية، تستعد السلسلة السينمائية الكورية الناجحة "Along With The Gods"، والتي تعد واحدة من أنجح الأفلام في تاريخ السينما الكورية، للتحول إلى دراما تلفزيونية ضخمة، ومن المقرر أن يتم إنتاج الدراما بميزانية قياسية تصل إلى 10 مليارات وون كوري (حوالي 8 ملايين دولار أمريكي) للحلقة الواحدة، مما يضعها ضمن قائمة الإنتاجات الأعلى تكلفة في تاريخ الدراما الكورية.

الفيلم الأصلي، الذي قام ببطولته النجمان المخضرمان ها جونغ وو وجو جي هون، استند إلى ويبتون شهير يحمل نفس الاسم للمؤلف جو وون، وقد قدم الفيلم رؤية فريدة وعميقة للعالم الآخر في الثقافة الكورية، حيث يُحاكم الأموات بعد وفاتهم لتحديد مصيرهم في الحياة القادمة.

قصة ملحمية عن الخلاص والمحاكمات السبع

تدور أحداث القصة حول كيم ها جونغ (الذي جسد دوره ها جونغ وو في الفيلم)، وهو رجل إطفاء يضحي بحياته ببطولة لإنقاذ طفل، وبعد وفاته، يجد نفسه منتقلًا إلى العالم الآخر، حيث يتم تكليف ثلاثة حراس، بقيادة جاي جو (الذي أدى دوره في الفيلم تشو جونغ سيك)، بمساعدته في اجتياز سبع محاكمات صعبة، كل محاكمة من هذه المحاكمات تختبر جانبًا مختلفًا من حياة كيم ها جونغ وأفعاله في الدنيا، ويتعين على الفريق بأكمله العمل معًا لتجاوز هذه التحديات المعقدة.

خلال رحلتهما في العالم الآخر، يكشف كيم ها جونغ تدريجيًا عن جوانب خفية من حياته السابقة ويواجه أخطائه ونقاط ضعفه في المقابل، يعمل جاي جو ورفاقه بجد لمساعدته في اجتياز المحاكمات بنجاح، مما يخلق ديناميكية مؤثرة بين الشخصيات، والفيلم يمزج ببراعة بين عناصر الإثارة والفانتازيا والدراما الإنسانية، ويقدم في الوقت نفسه نظرة فلسفية عميقة حول مفاهيم الحياة والموت والعدالة والخلاص.

الفيلم الأصلي قُسم إلى جزأين، حيث ركز الجزء الأول على المحاكمات الأولية، بينما استكمل الجزء الثاني الرحلة عبر المحاكمات المتبقية، وهذا التقسيم أتاح للمشاهدين فرصة متابعة تطور الشخصيات بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تعميق العلاقات المعقدة التي تربط بينهم.

مع الميزانية الضخمة المرصودة للمسلسل التلفزيوني، يتوقع أن يقدم العمل الجديد تجربة بصرية ودرامية غنية، قد تتجاوز حدود الفيلم الأصلي في تفاصيلها وعمقها، وتقدم للعالم الآخر تصورًا أكثر تفصيلًا وإبهارًا.

