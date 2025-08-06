الأربعاء 06 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

قناة تلفزيونية تعتذر عن حرق الحلقة الأخيرة من مسلسل "The Defects" الكوري

مسلسل The Defects،
مسلسل The Defects، فيتو

أصدرت قناة TVING اعتذارًا بشأن خطأ بث دراما "The Defects" التابعة لشبكة ENA، حيث قامت منصة البث الكوري TVING مساء أمس الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، عن طريق الخطأ، بتحميل الحلقة الأخيرة بدلًا من الحلقة 6 كما كان مقررًا وعرضها على شاشتها ومنصتها الإلكترونية.

وظلت الحلقة الخاطئة متاحة لمدة 20 دقيقة تقريبًا، وخلالها تعرض بعض المشاهدين لحرق للأحداث دون قصد، وعبّروا عن استيائهم، وقد تم تحميل الحلقة 6 الصحيحة منذ ذلك الحين.

واعتذر ممثل من TVING عن الخطأ، قائلًا: "أثناء عملية تحميل فيديو "The Defects" في 5 أغسطس، تسبب خطأ في مطابقة البيانات الوصفية في إتاحة الحلقة 8 مؤقتًا بدلًا من الحلقة 6، ونعتذر بشدة عن التسبب في إرباك المشاهدين".

وأضاف الممثل، "إن TVING تأخذ هذه القضية على محمل الجد وتعمل بشكل وثيق مع هيئة البث وشركة الإنتاج لمناقشة التدابير المضادة بدقة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك، سنستخدم هذا الحادث كفرصة لتعزيز عمليات فحص النظام الداخلي وبروتوكولات الإدارة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى."

مسلسل The Defects

مسلسل "The Defects" من إنتاج ENA، المقتبس عن ويبتون شهير، هو مسلسل إثارة جديد عن الأطفال الذين تخلى عنهم آباؤهم بالتبني - وكفاحهم من أجل البقاء والانتقام. يضم طاقم العمل يم جونغ آه، وون جين آه، وتشوي يونغ جون، وديكس، ولي نا أون، ومن المقرر أن ينتهي المسلسل في 12 أغسطس.

ومن المقرر عرض الحلقة التالية من "The Defects" في 11 أغسطس بتمام الساعة 10 مساءً بتوقيت كوريا.

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دراما The Defects The Defects مسلسل The Defects يم جونغ آه ون جين آه تشوي يونغ جون

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