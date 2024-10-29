جامعة أسيوط الأهلية تنظم بطولة الشطرنج على مستوى الكليات (صور)

نظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة أسيوط الأهلية؛ بطولة الشطرنج على مستوى كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ وتحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية.

مشاركة (68) طالبًا وطالبة في مسابقة الشطرنج

وتقدم الدكتور المنشاوي؛ بالتهنئة إلى الطلاب الفائزين في بطولة الشطرنج لكليات جامعة أسيوط الأهلية، والتي انعقدت خلال أكتوبر الجاري 2024م، وشهدت مشاركة (68) طالبًا، وطالبة؛ من مختلف كليات الجامعة الأهلية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أن تنظيم المسابقات، والأنشطة الطلابية؛ يسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم، وبناء شخصيتهم، مشيرا إلى أن الحياة الجامعية ترتكز على جناحين؛ هما: الخدمة التعليمية، والأنشطة الطلابية، واللذان يكملان بعضهما البعض؛ في بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، وتعزيز ثقته بنفسه، وبنائه فكريًا، وتنمية مهاراته الاجتماعية، وتدريبه على العمل الجماعي، والتأكيد على أهمية قيم المنافسة الشريفة، والتحلي بروح الفريق.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن؛ إن بطولة الشطرنج لكليات جامعة أسيوط الأهلية؛ تم انعقادها بالنظام السويسري، وشهدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب المشاركين؛ من مختلف الكليات، والذين تمت تصفيتهم خلال ( 9 ) جولات متتالية على مدار أسبوع، بإشراف القائمين على العمل برعاية الشباب، وهو ما أسفر على مستوى الطلبة؛ بفوز كيرلس صابر نجيب الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول، وكيرلس هشام فوزي الطالب بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بالمركز الثاني، والطالب كيرلس أيمن نبيل بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالمركز الثالث، أما على مستوى الطالبات فأسفرت البطولة عن فوز ماريت وجدي قيصر بشاي الطالبة بالفرقة الثانية بكلية العلوم الإدارية بالمركز الأول، والطالبة مريم محمد سيد محمد الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني.

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