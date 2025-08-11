الإثنين 11 أغسطس 2025
مونديال كرة اليد، منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

كرة اليد، تأخر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، أمام منتخب التشيك بنتيجة (17-20)، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتقام مباراة مصر والتشيك على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين في الدور الرئيسي أمام منتخبي التشيك والدنمارك.

وتأتي مواعيد مباريات المنتخب كالتالي:

الإثنين 11 أغسطس - مصر × التشيك | 7:30 مساء

الثلاثاء 12 أغسطس - مصر × الدنمارك | 7:30 مساء

وتقام مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

مجموعات الدور الرئيسي

وجاء تشكيل مجموعات الدور الرئيسي كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد - النمسا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا - صربيا - أيسلندا - السعودية

المجموعة الثالثة: ألمانيا - سلوفينيا - النرويج - فرنسا

المجموعة الرابعة: مصر - اليابان - الدنمارك - التشيك

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية: 
حراس المرمى: 
یوسف عبدالهادي
عمر فتحي
عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر:
عمر مصطفى بركة 
حازم الصباغ

ظهير أيسر:
أحمد حلمي مصبح
عادل أحمد سعد
يحيى الكردي

صانع الألعاب:
يوسف عبدالغني
حمزة وليد المرسي

ظهير أيمن:
محمد عدلان
يوسف عمرو «2008» 
سيف الدين جلال
كريم حمدي السيد

جناح أيمن:
زیاد أحمد عواد
عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة:
محمد أحمد إسماعيل
حسين محمد
على مدبولي.

