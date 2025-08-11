الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يشارك في مؤتمر تقنية النبضات الرنينية

استقبال محافظ دمياط
استقبال محافظ دمياط

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم في مؤتمر شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات "ميكرز"، الذي عقد في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حول تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء للكشف عن ومكافحة الآفات الزراعية.

وشهد المؤتمر حضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى اللواء الدكتور محمد صالح، نائب رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، فضلًا عن عدد من قيادات الزراعة ورؤساء لجان البرلمان والمراكز البحثية المتخصصة.

مؤتمر شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات
مؤتمر شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات "ميكرز"

الشهابي: المؤتمر يعكس دعم الدولة لتطويع البحث العلمي لخدمة التنمية الزراعية

وأكد الدكتور أيمن الشهابي اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس حرص كافة الجهات على دعم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتطويعها لخدمة أهداف التنمية الزراعية والبيئية، مشددًا على أن التقنية الجديدة ستسهم بشكل فعال في الكشف المبكر عن الآفات الزراعية ومكافحتها، بما يحافظ على صحة الإنسان ويحد من انتشار مسببات الأمراض.

تقنيات صديقة للبيئة في مواجهة الآفات الزراعية وتحقيق الأمن الصحي

وأشاد محافظ دمياط بالجهود المبذولة في إطار استراتيجية شركة "ميكرز" التي تركز على دعم الأبحاث العلمية التطبيقية، والتي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في إطلاق تقنيات زراعية خضراء تحافظ على البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استصلاح الأراضي الافات الزراعية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الزراعة واستصلاح الاراضي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمحافظة البحيرة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مكافحة الآفات الزراعية

مواد متعلقة

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع دمياط

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

ننشر أول 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

السيسي يصدق على قانون جديد

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد بدء التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والمصروفات الدراسية وتنسيق الكليات 2025

نقابة المعلمين بعد واقعة محافظ المنيا: تقدير جهود المعلم واجب وطني ومجتمعي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads