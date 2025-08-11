محافظ دمياط يشارك في مؤتمر تقنية النبضات الرنينية

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم في مؤتمر شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات "ميكرز"، الذي عقد في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حول تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء للكشف عن ومكافحة الآفات الزراعية.

وشهد المؤتمر حضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى اللواء الدكتور محمد صالح، نائب رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، فضلًا عن عدد من قيادات الزراعة ورؤساء لجان البرلمان والمراكز البحثية المتخصصة.

مؤتمر شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات "ميكرز"

الشهابي: المؤتمر يعكس دعم الدولة لتطويع البحث العلمي لخدمة التنمية الزراعية

وأكد الدكتور أيمن الشهابي اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس حرص كافة الجهات على دعم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتطويعها لخدمة أهداف التنمية الزراعية والبيئية، مشددًا على أن التقنية الجديدة ستسهم بشكل فعال في الكشف المبكر عن الآفات الزراعية ومكافحتها، بما يحافظ على صحة الإنسان ويحد من انتشار مسببات الأمراض.

تقنيات صديقة للبيئة في مواجهة الآفات الزراعية وتحقيق الأمن الصحي

وأشاد محافظ دمياط بالجهود المبذولة في إطار استراتيجية شركة "ميكرز" التي تركز على دعم الأبحاث العلمية التطبيقية، والتي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في إطلاق تقنيات زراعية خضراء تحافظ على البيئة.

