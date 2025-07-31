محافظ دمياط يتابع إزالة مخالفة بناء بكفر البطيخ من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إزالة حالة بناء مخالفة بمدينة كفر البطيخ، وذلك في إطار توجيهاته بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة.

حضور رسمي ومتابعة دقيقة

جاءت المتابعة بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، ومحمد الشبراوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، حيث تم استعراض تفاصيل المخالفة وآليات التعامل معها.

محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

مخالفة بناء بدون ترخيص

تمثلت المخالفة في إنشاء دور ثالث علوي على مساحة 100 متر دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقد تم التعامل الفوري معها من خلال إزالة المبنى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

توجيهات مشددة بإزالة المخالفات في مهدها

وشدد الدكتور الشهابي على استمرار الحملات الميدانية لإزالة أي تعديات أو مخالفات في بدايتها، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون دون تهاون، للحفاظ على المظهر الحضاري وحقوق الدولة والمواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.