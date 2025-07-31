الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتابع إزالة مخالفة بناء بكفر البطيخ من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إزالة حالة بناء مخالفة بمدينة كفر البطيخ، وذلك في إطار توجيهاته بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة.

حضور رسمي ومتابعة دقيقة

جاءت المتابعة  بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، ومحمد الشبراوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، حيث تم استعراض تفاصيل المخالفة وآليات التعامل معها.

 

محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

 

مخالفة بناء بدون ترخيص

تمثلت المخالفة في إنشاء دور ثالث علوي على مساحة 100 متر دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقد تم التعامل الفوري معها من خلال إزالة المبنى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

توجيهات مشددة بإزالة المخالفات في مهدها

وشدد الدكتور الشهابي على استمرار الحملات الميدانية لإزالة أي تعديات أو مخالفات في بدايتها، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون دون تهاون، للحفاظ على المظهر الحضاري وحقوق الدولة والمواطن.

 

 

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