الجمعة 04 أبريل 2025
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اقتصاد

تفعيل قرار فحص المخلفات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

جانب من عمليات الفحص،
جانب من عمليات الفحص، فيتو

قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراء أولى عمليات الفحص للرسائل الواردة بميناء السخنة بشأن فحص الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بجميع أشكالها القابلة لإعادة التدوير.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتنفيذًا للقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2025، بشأن فحص الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بجميع أشكالها القابلة لإعادة التدوير.

 

 

 وجاء ذلك بإشراف مباشر من: الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية لواردات السلع الصناعية وغير الصناعية، الدكتورة سحر عطية، رئيس الإدارة المركزية لمعامل السلع الكيميائية، مهندسة رحاب على صادق، مدير عام المعامل الكيميائية الكيميائية نهلة عاطف الكيلاني، مدير عام مواد البناء والحراريات والغزل والمنسوجات، المهندس خالد أمين، رئيس الوحدة 17020.

جاء ذلك بحضور: المهندس أحمد محمود خليل - ممثلا عن الادارة المركزية للواردات الصناعية والغير صناعية،الدكتور أحمد العدوي، مدير الواردات الصناعية - فرع السخنة، والمهندس أشرف مجاهد - فرع السخنة،المهندس هاني عبد المولى - فرع السخنة، وممثلي هيئة الطاقة الذرية كما يتم العمل على إصدار inspection للرسائل الواردة، وقد تم الفحص بنجاح، وسحب العينات اللازمة وإرسالها إلى معامل الهيئة بالأدبية، لاستكمال الإجراءات المطلوبة وإصدار تقارير الفحص النهائية.

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الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الصادرات والواردات عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

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