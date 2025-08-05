الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

الاتحاد السكندرى يضم النيجيري فيفور أكيم على سبيل الإعارة

فيفور أكيم
فيفور أكيم

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم النيجيرى فيفور أكيم لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويجيد اللاعب النيجيري اللعب في مركزي الجناح الأيسر والوسط المهاجم.


 

 

صفقات الاتحاد السكندري

وطلب أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ضم جناحين قبل غلق باب القيد 

ويرغب سامي في ضم جناحين، أحدهما أيمن والآخر أيسر وظهير أيسر، إذ إن الجبهة اليسرى يعتمد فيها على كريم الديب لاعب الوسط، خاصة مع عدم وجود قناعة تامة بإمكانيات عمرو صالح العائد من إعارة إلى المصرية للاتصالات في الموسم الماضي.

 

ودخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مكثفة مع أحمد سمير جناح طلائع الجيش السابق للتعاقد معه في صفقة انتقال حر من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

ونجح الاتحاد في ضم عدد من الصفقات الجديدة بدون دفع أي مقابل مالي وهم يوسف نادر ومحمد توني ومحمد كناريا وسامادو وجون ايبوكا ونور علاء ومحمود جنش ومحمود عجيب وإسحاق سافيور، وجميعهم انضموا في صفقات انتقال حر، بخلاف أحمد محمود الذي تمت استعارته من نادي الزمالك بمقابل مالي ضئيل.

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سيراميكا كليوباترا سيراميكا صفقات الاتحاد السكندري

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