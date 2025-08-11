الإثنين 11 أغسطس 2025
رسميا، كومو الإيطالي يطلب التعاقد مع حارس مرمى برشلونة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تقدم نادي كومو الإيطالي بعرض رسمي إلى نظيره برشلونة، للتعاقد مع الحارس إيناكي بينا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، جاء طلب كومو، يوم الأحد الماضي، عقب مواجهة الفريقين الودية في كأس خوان جامبر.

 

بينا خيار كومو الوحيد لتدعيم حراسة المرمى 

وأوضح المصدر أن بينا يُعد الخيار الوحيد الذي يدرسه كومو لحراسة مرمى الفريق في الموسم الجديد، لكنه ليس النادي الوحيد المهتم بضمه.

وأشار التقرير إلى أن إدارة كومو ما زالت تقيّم الصفقة، مع مراعاة عاملين أساسيين، الأول هو التكلفة المالية المتوقعة، والتي يُرجّح أن تكون مرتفعة، والثاني يتعلق بموقف الحارس جان بوتيز، الذي انضم للفريق في يناير الماضي.

يُذكر أن عقد إيناكي بينا مع برشلونة ينتهي في صيف العام المقبل، ما يتيح له الرحيل مجانًا إذا لم يتم تجديده.

